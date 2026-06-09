SÜPER Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan Göztepe'de ayrılıkların süreceği ifade edildi. Sezon bitiminde Brezilyalı stoper Heliton başta olmak üzere Bulgar orta saha Krastev, kaleci Ekrem ve sağ bek Uğur Kaan'la vedalaşan sarı-kırmızılılarda, futbolcu satışı dışında 3 ya da 4 oyuncuyla daha vedalaşılabileceği kaydedildi. Göz-Göz'de çapraz bağları kopan stoper Furkan, ara transferde gelip beklentileri karşılayamayan Ganalı orta saha Musah Mohammed ve Brezilyalı golcü Guilherme Luiz'in gönderilme ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi. Sarı-kırmızılılarla 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mohammed'in ve 2030 senesine kadar anlaşılan Guilherme'nin kiralanabileceği bildirildi.

KAPTAN İSMAİL TEKNİK EKİBE

Özellikle Mohammed için eski kulüplerinin istekli olduğu ve yakın zamanda 24 yaşındaki futbolcunun geleceğinin netleşeceği öğrenildi. Göztepe, kaptanı İsmail Köybaşı'nı ise teknik ekipte değerlendirmeyi planlıyor. Son 2 senedir yaşadığı sakatlıklardan dolayı istikrarlı şekilde forma giyemeyen 37 yaşındaki tecrübeli sol bekin aktif futbolculuk kariyerini noktalayıp sarı-kırmızılılarda antrenörlük hayatına başlaması bekleniyor. Sportif direktör Ivan Mance ve teknik direktör Stanimir Stoilov'un, karakterli duruşuyla tüm takım tarafından sevilen İsmail Köybaşı ile kesinlikle yola devam etmek istedikleri de gelen haberler arasında.