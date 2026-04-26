Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Orman Çiftliği’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında “Çocuk Şenliği” düzenlendi.

Etkinlikler, Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı’nda gerçekleştirildi. Program kapsamında sahne gösterileri, konserler, yarışmalar, atölye çalışmaları, deneyim alanları ile oyun ve spor etkinlikleri yer aldı. Toplamda yaklaşık 50 farklı etkinlik düzenlendi.

Çocuklar, Doğal Yaşam Alanı’nda bulunan hayvanları ziyaret etti, oyun parkurlarında vakit geçirdi. Programda yüz boyama, arkeolojik kazı etkinliği, 10D sinema, bilim etkinlikleri ve tohum topu üretim atölyesi gibi aktiviteler de gerçekleştirildi.

Şenlik kapsamında ayrıca ödüllü çocuk koşusu, survivor parkuru, halat yarışı, çuval yarışı, masa tenisi, okçuluk, mini futbol ve sokak oyunları gibi spor etkinlikleri yapıldı. Uçurtma ve balon etkinlikleri de programda yer aldı.