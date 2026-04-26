Hafta boyunca süren karşılaşmaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.

“Türk Tenisine Katkı Sunmaya Devam Edeceğiz”

Organizasyonun basın toplantısında konuşan Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, Hülya Avşar Cup ile 5’inci kez iş birliği yaptıklarını belirterek turnuvanın Türk tenisinin gelişimi açısından önemli bir platform olduğunu söyledi.

Şahin, dar gelirli ve başarılı öğrencilere burs desteği sağladıklarını vurgulayarak, organizasyonun yalnızca sportif değil aynı zamanda sosyal sorumluluk yönü bulunduğunu ifade etti.

Hülya Avşar: “Sosyal Faydaya Dönüşen Bir Organizasyon”

Turnuvaya adını veren Hülya Avşar ise Hülya Avşar Cup’ın sadece bir spor etkinliği değil, aynı zamanda genç yeteneklere destek sağlayan güçlü bir sosyal sorumluluk platformu olduğunu belirtti.

Avşar, turnuva gelirlerinin eğitim ve spor bursuna dönüştüğünü ve bugüne kadar çok sayıda öğrenciye destek sağlandığını söyledi.

Gösteri Maçı İlgi Gördü

Etkinlik kapsamında Kemal Şahin ve milli sporcu Samiye İdil Özkeresteci’nin, Hülya Avşar ve antrenörü Korhan Akın ile yaptığı gösteri maçı izleyicilerden büyük ilgi gördü.