Lig 4. Grup Play-Off ilk maçında deplasmanda Ayvalıkgücü Belediyespor ile 0-0 berabere kalan Karşıyaka SK, rövanş maçına odaklandı.

Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, eşleşmenin ilk maçını değerlendirerek karşılaşmanın dengeli geçtiğini ifade etti. Basatemür, mücadelede iki takımın da zaman zaman pozisyonlar bulduğunu ve oyunun genelinde dengenin korunduğunu belirtti.

Tecrübeli teknik adam, rövanşta taraftar desteğinin önemine dikkat çekerek, sahalarında oynayacakları maçta turu geçmek istediklerini söyledi.

Gözler rövanş maçında

Karşıyaka, salı günü oynanacak rövanş karşılaşmasını kazanarak 2. Lig hedefini sürdürmeyi amaçlıyor. Teknik heyet ve futbolcular hazırlıklarını bu doğrultuda sürdürüyor.

Altyapıdan şampiyonluk geldi

Öte yandan Karşıyaka altyapısı da önemli bir başarıya imza attı. Antalya’da düzenlenen Xcup Turnuvası’nda mücadele eden Karşıyaka U12 takımı, finalde Trabzonspor U12 takımını 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

23 Nisan haftasında düzenlenen turnuvada kupayı kazanan minik futbolcular, final sonrası sevinçlerini taraftar tezahüratlarıyla kutladı.