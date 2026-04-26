Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Washington’da Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde meydana gelen silahlı saldırı girişimine tepki gösterdi. Erdoğan, saldırının demokrasi ve ifade özgürlüğü ortamında şiddetin hiçbir türüne yer olmadığını vurguladı.

Paylaşımında, ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump’ın zarar görmemesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, olayın tüm dünya için endişe verici olduğunu ifade etti. Şiddetin demokrasiyle bağdaşmadığını belirten Erdoğan, ABD halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Olay, ABD’nin başkentinde düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği’nin yıllık yemeği sırasında meydana gelen silahlı saldırı girişimiyle gündeme geldi. Güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesiyle saldırının büyümeden kontrol altına alındığı bildirildi.

Erdoğan’ın açıklaması, uluslararası kamuoyunda da yankı bulurken, birçok ülke temsilcisinin benzer şekilde saldırıyı kınadığı aktarıldı.

Dün gece Vaşington’da Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini kınıyorum.



ABD Başkanı Sayın Trump ve değerli eşi Melania Hanım başta olmak üzere kimsenin yaralanmaması, bizler için sevindiricidir.



Demokrasilerde mücadele fikirle yapılır,…