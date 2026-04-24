Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mesud Pezeşkiyan, Trump’ın iddialarını doğrudan hedef aldı. Pezeşkiyan, “İran’da sertlik yanlıları veya ılımlılar yoktur. Hepimiz İranlıyız ve devrimciyiz” ifadelerini kullanarak, ülke içinde siyasi kamplaşma olduğu yönündeki değerlendirmeleri reddetti.

İran Cumhurbaşkanı, devlet ve halkın ortak bir çizgide birleştiğini belirterek, dış baskılara karşı ulusal birliğin sürdüğünü vurguladı. Paylaşımında ayrıca ülke liderine bağlılık mesajı da verdi.

“Tek millet, tek lider” vurgusu

Pezeşkiyan açıklamasını “Tek Tanrı, tek millet, tek lider, tek yol; canımızdan aziz İran için zafer” sözleriyle tamamladı. Bu ifadeler, İran yönetiminin dış politik baskılar karşısında iç birlik mesajını güçlendirme çabası olarak değerlendirildi.

Trump’tan “iç çekişme” iddiası

ABD Başkanı Donald Trump ise daha önce yaptığı açıklamada İran yönetimi içinde ciddi bir liderlik krizi yaşandığını öne sürmüştü. Trump, “sertlik yanlıları” ile “ılımlılar” arasında büyük bir güç mücadelesi olduğunu iddia ederek Tahran yönetiminin tutarsız bir yapı içinde olduğunu savunmuştu.

Gerilim söylemleri artıyor

İki liderin karşılıklı açıklamaları, ABD-İran ilişkilerinde uzun süredir devam eden siyasi gerilimin söylem düzeyinde yeniden yükseldiğine işaret ediyor. Özellikle İran’ın iç siyasi yapısına yönelik yorumlar, Tahran yönetimi tarafından sık sık “dış müdahale” olarak değerlendiriliyor.