Çankaya Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 106’ncı yılı kapsamında Çayyolu Atapark’ta resmi tören düzenledi. Törene Hüseyin Can Güner ev sahipliği yaparken, CHP Çankaya İlçe Başkanı Ali Balta, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Güner, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 106’ncı yılına vurgu yaparak, vatandaşların olumsuz hava koşullarına rağmen törene katılım gösterdiğini belirtti. Güner, konuşmasında Cumhuriyetin kuruluş sürecine ve bağımsızlık mücadelesine değinerek, mevcut koşullar ne olursa olsun Cumhuriyet değerlerine bağlılığın sürdürüleceğini ifade etti.

Konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde yürütülen bağımsızlık mücadelesinin zorlu şartlarda gerçekleştiğini hatırlatan Güner, bu sürecin bugüne ilham verdiğini söyledi.

Kutlamalar Kızılay’da devam etti

Atapark’taki resmi törenin ardından 23 Nisan etkinlikleri, Kızılay’da Çankaya Belediyesi Başkanlık Binası önünde düzenlenen programla sürdü. Etkinliklerde Hoy-Tur Halk Dansları Topluluğu ile Çankaya Gençlik Bandosu sahne aldı.

Yağışlı havaya rağmen devam eden kutlamalarda, müzik dinletileri ve halk dansları gösterileri gerçekleştirildi. Programlar kapsamında gün boyunca çeşitli etkinliklerle 23 Nisan coşkusu yaşandı.