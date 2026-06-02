Çankaya Belediyesi, Haziran ayında kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Sergilerden festivallere, konserlerden tiyatro oyunlarına kadar birçok etkinlik, Başkentli sanatseverlerle buluşacak.

Fikret Otyam ve Zülfü Livaneli Kültür Merkezlerinde Sergiler

Fikret Otyam Sanat Merkezi’nde 12 Mayıs’ta açılan “Kır İmgesinden Kent İmgesine Beytepe” sergisi, 12 Haziran’a kadar ziyaret edilebilecek. Aynı merkezde sanatçı Erhan Günem’in “Apocalypse” adlı sergisi ise 19 Haziran’da açılacak ve 19 Temmuz’a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde ise küratörlüğünü Volkan Demir’in üstlendiği Volart Grup’un “Farklı Eller” sergisi, 5-14 Haziran tarihleri arasında görülebilecek.

Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali Başkentte

Çankaya Belediyesi’nin destekçileri arasında yer aldığı 29. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, 2-7 Haziran tarihleri arasında Kült Kavaklıdere Sineması’nda gerçekleştirilecek.

“Çiçek mi dediniz?” sloganıyla düzenlenen festival kapsamında Türkiye dahil 23 ülkeden toplam 47 film sinemaseverlerle buluşacak.

Nazım Hikmet Ölümünün 63. Yılında Anılacak

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Nazım Hikmet, ölümünün 63. yılında özel bir konserle anılacak.

“Şarkılarla Nazım Hikâyesi” adlı etkinlik, 5 Haziran’da Atatürk Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Konserde solistler Zeynep Halvaşi, Görkem Ezgi Yıldırım ve Teyfik Rodos sahne alırken, yazar Barış İnce de Nazım Hikmet’in yaşam öyküsünden kesitler sunacak.

Erdal İnönü İçin Anma Paneli Düzenlenecek

Sevinç-Erdal İnönü Vakfı ve İnönü Vakfı iş birliğiyle düzenlenen “Prof. Dr. Erdal İnönü Bilime Adanmış Bir Ömür” paneli, 6 Haziran’da Atatürk Sanat Merkezi’nde yapılacak.

Panelde Erdal İnönü’nün yaşamı, bilimsel çalışmaları ve Türkiye’nin bilim politikalarına katkıları ele alınacak.

Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde Sergi ve Gösterimler

Çağdaş Sanatlar Merkezi (ÇSM), Haziran ayında çok sayıda sergi, film gösterimi ve tiyatro etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Turan Erol Sanat Atölyesi öğrencilerinin hazırladığı “Kuğulu Hafızası” sergisi 5-14 Haziran tarihleri arasında ziyaret edilebilecek. Bilkent Üniversitesi’nin “Senior Graphic Design Exhibition” sergisi 8-15 Haziran’da, Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin yıl sonu sergisi ise 19-27 Haziran tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak.

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin mezuniyet sergisi de 3-15 Temmuz tarihleri arasında ÇSM’de görülebilecek.

Merkezde ayrıca 11 Haziran’da Maltepe Semt Tiyatrosu tarafından “Çizmeden Yukarı” oyunu sahnelenecek. “Kalplere Dokunan Kadın” belgesel gösterimi ile Brezilya Büyükelçiliği iş birliğinde gerçekleştirilecek Brezilya Sinema Akşamları kapsamında “Betania” filmi de programda yer alacak. Film gösterimi 15 Haziran’da ücretsiz olarak yapılacak.

Çankaya’da Tiyatro Sezonu Haziran’da Devam Ediyor

Çankaya’nın kültür merkezlerinde Haziran ayı boyunca çeşitli tiyatro oyunları sahnelenecek.

Yıl Semt Tiyatrosu, Nazım Hikmet Ran’ın “Ferhad ile Şirin” eserini 3 Haziran’da Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluşturacak.

Sabahattin Ali’nin eserlerinden uyarlanan “Yol ve Ötesi” oyunu ise 6 Haziran’da Atatürk Sanat Merkezi’nde sahnelenecek. Genel sanat yönetmenliğini Bekir Erdem Öz’ün üstlendiği oyunda, Dengin Ceyhan’ın canlı müzik performansı yer alacak.

Ücretsiz Etkinlikler İçin Biletler İnternetten Alınabilecek

Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz etkinliklere ait yer fişleri, etkinlik tarihinden iki gün önce saat 09.00 itibarıyla bilet sistemi üzerinden temin edilebilecek.