Sevda-Cenap And Müzik Vakfı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dostluğun Sesi Korosu, Trabzon 2. Koro Festivali kapsamında müzikseverlerle buluşacak.

Şef Zuhal Kanar yönetimindeki koro, 3-5 Haziran 2026 tarihleri arasında Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi’nde düzenlenecek festivalde sezonun son konserini verecek. Koroya piyanoda Ece Şanda eşlik edecek.

Kur-Yönet-Paylaş Derneği tarafından organize edilen festival, koro müziği aracılığıyla toplumda birlik, dayanışma ve hoşgörüyü güçlendirmeyi hedefliyor. Etkinlik aynı zamanda bireylerin ortak bir hedef doğrultusunda bir araya gelerek uyum içinde üretim yapmasını ve koro müziğinin Trabzon’da ve Türkiye genelinde daha geniş kitlelere ulaşmasını amaçlıyor.

2016 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Dostluğun Sesi Korosu, farklı meslek gruplarından kadınların bir araya gelmesiyle oluşuyor. Türk halk ezgilerinden dünya müziklerine, 50’li ve 60’lı yılların film müziklerinden günümüze uzanan geniş repertuvarıyla dikkat çeken koro; protest şarkılar ve kadın temalı eserleri de sahneye taşıyor.

Dokuz yıllık süreçte yurt içi ve yurt dışında çeşitli konserler ve festivallerde yer alan koro, sosyal ve kültürel projelere de destek verdi. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali açılış konseri, Türk-Amerikan Derneği etkinlikleri, Türk-Çin Kadın Dernekleri ve Dil Derneği gibi kurumlar yararına düzenlenen konserlerle de tanınıyor.