28 Mayıs'ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde başlayan 7. İstanbul Uluslararası Bale Yarışması, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen final gecesiyle sona erdi. Yarışma kapsamında profesyonel kariyerlerinin başındaki genç dansçılar, "Küçük Kızlar", "Küçük Erkekler", "Büyük Kızlar" ve "Büyük Erkekler" olmak üzere dört farklı kategoride sahne aldı.
Yarı final ve final etaplarında klasik bale repertuvarı ile modern dans eserlerini sergileyen yarışmacılar, uluslararası jüri üyeleri tarafından değerlendirildi.
Jüri Başkanlığını Tan Sağtürk Yaptı
Yarışmanın jüri başkanlığını, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Devlet Nişanı sahibi, Devlet Opera ve Balesi eski Genel Müdürü ve Kültür Bakanlığı Sanat Danışmanı Tan Sağtürk üstlendi.
Jüri başkan yardımcılıklarını ise Sergey Usanov ve Jae Keun Park yürüttü. Jüride ayrıca Meriç Sümen, Özkan Arslan, Serhat Güdül, İlke Kodal, Marek Rózycki, Gulzhan Tutkibaeva, Mihaela Vieru ve Joy Womack yer aldı.
Gala Gecesinde Dünya Yıldızları Sahneye Çıktı
Ödül töreninin ardından gerçekleştirilen gala gecesinde yarışmada derece elde eden genç dansçıların yanı sıra dünya bale sahnelerinin önemli isimleri de performans sergiledi.
Anna Tsygankova, Giorgi Potskhishvili ve Efe Burak sahne alarak izleyicilerle buluştu.
Geceye ayrıca Ted Brandsen, Türkiye'nin ilk koreografı Sait Sökmen ve Tarana Muradova onur konuğu olarak katıldı.
Yarışmanın Kazananları Açıklandı
Yarışma sonunda dört kategoride dereceye giren isimler şu şekilde sıralandı:
Küçük Kızlar Kategorisi
- Birinci: Seo Yun Lee
- İkinci: Mey Ece Yenici ve Mavisu Tuğrul
- Üçüncü: Derin Yazıcı ve Nehir Uslu
Küçük Erkekler Kategorisi
- Birinci: Dowon Buyun
- İkinci: Memduh Sumakiya
- Üçüncü: Çınar Karçkay
Büyük Kızlar Kategorisi
- Birinci: Adiya Manabassova
- İkinci: Doğa Su Aktaş ve Milina Fidan
- Üçüncü: Miharu Sugahara
Büyük Erkekler Kategorisi
- Birinci: Iskandar Anvarov
- İkinci: Hideki Yasamuro
Yarışmada ayrıca Nilay Yeşiltepe Özel Ödülü, Kuzey Bostancı'ya verildi.
Uluslararası bale dünyasının önemli isimlerini İstanbul'da bir araya getiren organizasyon, genç dansçıların performansları ve gala gecesiyle sona erdi.