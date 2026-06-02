28 Mayıs'ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde başlayan 7. İstanbul Uluslararası Bale Yarışması, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen final gecesiyle sona erdi. Yarışma kapsamında profesyonel kariyerlerinin başındaki genç dansçılar, "Küçük Kızlar", "Küçük Erkekler", "Büyük Kızlar" ve "Büyük Erkekler" olmak üzere dört farklı kategoride sahne aldı.

Yarı final ve final etaplarında klasik bale repertuvarı ile modern dans eserlerini sergileyen yarışmacılar, uluslararası jüri üyeleri tarafından değerlendirildi.

Jüri Başkanlığını Tan Sağtürk Yaptı

Yarışmanın jüri başkanlığını, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Devlet Nişanı sahibi, Devlet Opera ve Balesi eski Genel Müdürü ve Kültür Bakanlığı Sanat Danışmanı Tan Sağtürk üstlendi.

Jüri başkan yardımcılıklarını ise Sergey Usanov ve Jae Keun Park yürüttü. Jüride ayrıca Meriç Sümen, Özkan Arslan, Serhat Güdül, İlke Kodal, Marek Rózycki, Gulzhan Tutkibaeva, Mihaela Vieru ve Joy Womack yer aldı.

Gala Gecesinde Dünya Yıldızları Sahneye Çıktı

Ödül töreninin ardından gerçekleştirilen gala gecesinde yarışmada derece elde eden genç dansçıların yanı sıra dünya bale sahnelerinin önemli isimleri de performans sergiledi.

Anna Tsygankova, Giorgi Potskhishvili ve Efe Burak sahne alarak izleyicilerle buluştu.

Geceye ayrıca Ted Brandsen, Türkiye'nin ilk koreografı Sait Sökmen ve Tarana Muradova onur konuğu olarak katıldı.

Yarışmanın Kazananları Açıklandı

Yarışma sonunda dört kategoride dereceye giren isimler şu şekilde sıralandı:

Küçük Kızlar Kategorisi

Birinci: Seo Yun Lee

İkinci: Mey Ece Yenici ve Mavisu Tuğrul

Üçüncü: Derin Yazıcı ve Nehir Uslu

Küçük Erkekler Kategorisi

Birinci: Dowon Buyun

İkinci: Memduh Sumakiya

Üçüncü: Çınar Karçkay

Büyük Kızlar Kategorisi

Birinci: Adiya Manabassova

İkinci: Doğa Su Aktaş ve Milina Fidan

Üçüncü: Miharu Sugahara

Büyük Erkekler Kategorisi

Birinci: Iskandar Anvarov

İkinci: Hideki Yasamuro

Yarışmada ayrıca Nilay Yeşiltepe Özel Ödülü, Kuzey Bostancı'ya verildi.

Uluslararası bale dünyasının önemli isimlerini İstanbul'da bir araya getiren organizasyon, genç dansçıların performansları ve gala gecesiyle sona erdi.