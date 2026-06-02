MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında sözlerine CHP’de yaşanan olaylara değinerek başladı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, "CHP'de kutuplaşma derinleşiyor. CHP'de yaşananlar siyasi kültüre yakışmıyor" dedi.

Bahçeli, son grup toplantımızdan sonra milletçe anlamlı ve önemli günler geçtiğini, kardeşlik bağlarının kuvvetlendiği mübarek Kurban Bayramı'na kavuşmanın huzuru ve şükrü içinde olduklarını belirterek “Bayram, CHP için kucaklaşma değil kutuplaşmaya dönüştü. Yaşananlar CHP'ye yakışmıyor. Yaşanan gelişmeler demokrasimize zarar verici bir noktaya varmaktadır. Provokasyonları artıracak söylem ve eylemlerden kaçınılmalı.

Türk siyasetinin hırpalanmasına izin verilmemelidir. Geldiğimiz noktada bölünmüş bir CHP algısı oluşturulmaya ve meşrulaştırmaya çalıştırılmaya şahit olunmaktadır.” diye konuştu.

MHP lideri Devlet Bahçeli bölünmüş bir CHP algısına şahit olduklarını ve CHHP üzerinden oyunlar oynandığını belirterek “Türkiye'yi karıştırmaya kimse cürret etmemelidir. Türk siyaseti ve demokrasisinin hırpalanmasına izin verilmemelidir. Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden oyun oynamanın tehlikelerinden bahsetmiştim. Geldiğimiz noktada bölünmüş bir Cumhuriyet Halk Partisi algısı oluşturulmaya hatta meşrulaştırılmaya çalışıldığına şahit olunmaktadır. Unutulmamalıdır ki yaşanan bölgesel gelişmeler ve Terörsüz Türkiye sürecinde ortak akıl ve güçlü siyasal kurumlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulacaktır.” dedi.

TRUMP’A ÇAĞRI

MHP Lideri Devlet Bahçeli, ABD-İran savaşının sona ermesi gerektiğini ABD'nin derhal bölgeden çekilmesi gerektiğini söyledi.

Devlet Bahçeli şunları söyledi:

“Küresel sistemin öngörülemez gidişatın coğrafyamızdaki izdüşümü ise siyonist yayılmacılığın heba ve hevesleridir. Coğrafyamız ifrit ve marjinal o ideolojik sapkınlıklarla yürütülen İsrail'in parçalara bölerek siyonistliği hayata geçirmesiyle karşı karşıyadır.

Türkiye köklü devlet geleneği tarihin kadim gözleridir.

İslam ülkeleri arasında kuvvetli birlik temin edilemedi. Bu yalın gerçeği görmek için daha ne kadar acı çekilecektir. Bir kez daha İslam dünyasının ayağa kalkabilmesi için Kudüs Paktı teklifimiz ciddiyetle ele alınmalı. İslam dünyası ayağa kalkmalı, İsrail'e haddini bildirmelidir. Filistin özgürleşmelidir.

BM can çekişmektedir. AB ve NATO gibi kurumlar kan kaybetmektedir. Dünyada yeni bir denge arayışı başlamışken İslam coğrafyasının bir ve bütün olarak çıkması elzemdir. Türkiye buna hazırdır.

ABD FENA BOCALADI

ABD fena halde bocalamakta, Trump'ın konuşmalarından savaşı kesin bir şekilde kaybettiği anlaşılmaktadır. Zira boş tehditler savunurken, zaaflarını ortaya koymaktadır. Ne tuhaftır ki siyasi hedefleri Netanyahu'nun belirlediği bir savaşı ABD askerlerinin sürdürmesi ve kazanmasını beklemesi akla ve mantığa aykırıdır. ABD unsurlarının üst düzey komutanları buna karşı çıkmaktadır. Ancak Trump itiraz edeni görevden almaktadır. ABD askerleri savaş motivasyonunu yitirmektedir. ABD'nin inandırıcılığı ve müttefiklerinin ona olan saygıları ve bağlılıkları da her geçen gün zayıflamaktadır”