Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 Türkiye Sağlık Araştırması sonuçlarına göre, 15 yaş ve üzeri bireylerde obezite oranı son üç yılda artış gösterdi. Araştırma, fiziksel aktivite yetersizliği, tütün ve alkol kullanımındaki yükseliş ile çocuklarda en sık görülen hastalıkları da ortaya koydu.

Obezite Oranı Yüzde 21,8'e Yükseldi

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, 15 yaş ve üzeri bireylerde obezite oranı 2022 yılında yüzde 20,2 seviyesindeyken, 2025 yılında yüzde 21,8'e yükseldi.

Cinsiyet bazında değerlendirildiğinde, kadınların yüzde 24,8'inin obez, yüzde 32,2'sinin ise fazla kilolu olduğu görüldü. Erkeklerde ise obezite oranı yüzde 18,7 olarak belirlenirken, fazla kilolu bireylerin oranı yüzde 43,1'e ulaştı.

Fiziksel Aktivite Yapmayanların Oranı Yüzde 86,6

Araştırma sonuçları, Türkiye'de fiziksel aktivite düzeyinin düşük olduğunu da ortaya koydu.

Fiziksel aktivite yapmayan erkeklerin oranı 2022 yılında yüzde 85,3 iken, 2025 yılında yüzde 83,5'e geriledi. Kadınlarda ise aynı dönemde oran yüzde 92,7'den yüzde 89,7'ye düştü.

Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği haftalık 150 ila 300 dakika orta şiddette fiziksel aktiviteyi gerçekleştirenlerin oranı ise oldukça düşük seviyede kaldı. Buna göre 2025 yılında erkeklerin yüzde 4,1'i, kadınların ise yüzde 2,7'si önerilen düzeyde fiziksel aktivite yaptı.

Merdiven Çıkmakta Zorlananların Oranı Yüzde 6

Fiziksel işlevlerde yaşanan zorluklar incelendiğinde, merdiven inip çıkmada güçlük yaşayanların oranı kadınlarda yüzde 8,3, erkeklerde ise yüzde 3,7 olarak belirlendi.

Öğrenme ve hatırlamada zorluk yaşayanların oranı kadınlarda yüzde 5,4, erkeklerde yüzde 2,8 olurken, yürümede zorluk yaşayanların oranı kadınlarda yüzde 5,6, erkeklerde yüzde 2,8 olarak kaydedildi.

Çocuklarda En Sık Görülen Hastalık Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu

Araştırmaya göre 0-6 yaş grubundaki çocuklarda son 6 ay içinde en sık görülen hastalık yüzde 28,5 ile üst solunum yolu enfeksiyonu oldu.

Bu hastalığı yüzde 24 ile ishal ve yüzde 5,2 ile alt solunum yolu enfeksiyonu takip etti.

7-14 yaş grubunda da ilk sırada yüzde 24,6 ile üst solunum yolu enfeksiyonu yer aldı. Ardından yüzde 16,4 ile ishal ve yüzde 8,2 ile ağız ve diş sağlığı sorunları geldi.

Yetişkinlerde En Yaygın Sağlık Sorunu Bel Ağrısı

15 yaş ve üzeri bireylerde son 12 ay içinde görülen sağlık sorunları arasında bel bölgesi problemleri ilk sıradaki yerini korudu.

Bel bölgesi rahatsızlıkları 2025 yılında yüzde 24,3 oranında görülürken, bunu yüzde 16,9 ile hipertansiyon, yüzde 16,7 ile boyun bölgesi problemleri, yüzde 11,9 ile diyabet ve yüzde 10,1 ile yüksek kan lipidleri takip etti.

Tütün Kullanımı Artış Gösterdi

Araştırma sonuçlarına göre her gün tütün mamulü kullanan 15 yaş ve üzeri bireylerin oranı 2022 yılında yüzde 28,3 iken, 2025 yılında yüzde 30,1'e yükseldi.

Tütün kullanım oranı erkeklerde yüzde 42,9, kadınlarda ise yüzde 17,5 olarak kaydedildi.

Tütün ürünü kullanmayanların oranı ise aynı dönemde yüzde 68'den yüzde 66,8'e geriledi.

Alkol Kullanımında Yükseliş

Son 12 ay içinde alkol kullandığını belirten 15 yaş ve üzeri bireylerin oranı 2022 yılında yüzde 12,1 iken, 2025 yılında yüzde 12,6'ya çıktı.

Alkol kullanım oranı erkeklerde yüzde 18,7, kadınlarda ise yüzde 6,6 olarak belirlendi.

Alkol kullanmayanların oranı ise yüzde 87,9'dan yüzde 87,4'e düştü.

Mamografi Taramalarında Artış Yaşandı

Araştırma sonuçlarına göre son bir yıl içinde mamografi çektiren 40 yaş ve üzeri kadınların oranı 2022 yılında yüzde 10,8 iken, 2025 yılında yüzde 16,7'ye yükseldi.

Buna karşın 40 yaş ve üzerindeki kadınların yüzde 42,4'ünün hayatında hiç mamografi çektirmediği tespit edildi.