Merkeze yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Çeltikli köyünde yaşayanlar, yaklaşık 100 dönümlük arazide dedelerinden ve babalarından öğrendikleri yöntemlerle çeltik üretiyor. Çeltikli'deki geleneksel çeltik ekimi, bu sene de başladı.

Arazi şartları nedeniyle tarım makinelerinin giremediği tarlalarda dayanışma örneği sergileyen çiftçiler, imece usulü çalışıyor. Günün ilk ışıklarıyla sürülen tarlalarda küreklerle çeltik havuzları oluşturuluyor. Köylüler, hasat döneminde de biçtikleri çeltikleri, köydeki değirmenlerde öğüterek kabuklarından ayırdıkları pirinçleri hem kendileri tüketiyor hem de satarak geçimlerini sağlıyor.

GELENEKSEL TARIM

İklimi ve verimli toprakları sayesinde çeltik üretimi için elverişli yapıya sahip olan Çeltikli köyünde yaşayanlar, atalarından miras kalan üretim kültürünü gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor. Köylüler, yetiştirdikleri çeltiğin tamamen doğal yöntemlerle üretildiğini belirterek, geleneksel tarımı yaşattıklarını söyledi. Çeltik ekiminin ay sonuna kadar sürdüğü, yoğun emeklerle yetiştirilen pirincin hasadının eylül ayında yapıldığını söyleyen köylüler, yüzyıllardır devam eden imece kültürü sayesinde de birlik ve beraberliği güçlendirdiklerini anlattı.

'NİŞASTASI ÇOK DÜŞÜK'

Çalışmalarıyla ilgili bilgi veren köy muhtarı Ömer Kırşen, 'Asırlardır geleneğimizi sürdürüyoruz. Çalışmalarımızı da imece usulü yapıyoruz. Yetiştirdiğimiz pirincin özelliği, nişasta oranının çok düşük olmasıdır ve şeker hastası olanlar tercih ediyor. İnsan gücüyle yapılan bir çalışmayı sürdürüyoruz. Böyle geldi böyle devam edecek inşallah. Yaklaşık 100 dönüm araziden 100 tona yakın pirinç üretiyoruz. Bu pirincin ise özel müşterileri bulunuyor' dedi. (DHA)