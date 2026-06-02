Fars Körfezi Su Yolu İdaresi tarafından paylaşılan verilere göre, nisan ayından itibaren İran ile bağlantısı bulunmayan 300'den fazla gemi, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapabilmek için izin talebinde bulundu.

Açıklanan istatistiklere göre izin başvurusunda bulunan gemilerin yüzde 42'sini petrol tankerleri oluşturdu. Başvuruların yüzde 27'si kuru yük gemileri, yüzde 11'i konteyner gemileri, yüzde 8'i LNG taşıyıcıları, yüzde 6'sı kargo gemileri ve yüzde 4'ü hizmet gemilerinden meydana geldi.

Gemilerin Büyük Bölümü Körfezden Çıkış İçin Başvurdu

Verilere göre Hürmüz Boğazı'ndan geçiş izni talep eden gemilerin yüzde 77'si Basra Körfezi'nden çıkış yapmak amacıyla başvuruda bulundu. Gemilerin yüzde 23'ü ise Basra Körfezi'ne giriş için izin talep etti.

Küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip olan Hürmüz Boğazı, dünya petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz taşımacılığının önemli bir bölümüne ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle boğazdaki geçiş trafiği ve güvenlik uygulamaları uluslararası enerji piyasaları tarafından yakından takip ediliyor.