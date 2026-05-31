Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, olayın sabaha karşı meydana geldiği belirtilirken, ABD'ye ait MQ-1 tipi SİHA'nın "düşmanca operasyonlar gerçekleştirme amacıyla" İran kara suları hava sahasına girdiği öne sürüldü.

Açıklamada, hava aracının yeni nesil hava savunma füze sistemleri tarafından kısa sürede tespit edildiği ve hedef alınarak etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

İran'dan Hava Sahası Mesajı

İran Devrim Muhafızları, ülkenin kara suları ve hava sahasının tam kontrol altında olduğunu vurgulayarak, olası ihlallere karşı kararlı şekilde karşılık verileceğini bildirdi.

Yetkililer, İran'ın egemenlik haklarını korumakta taviz vermeyeceğini belirtirken, hava sahasına yönelik her türlü ihlalin yakından takip edildiğini kaydetti.

Olayla ilgili ABD tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.