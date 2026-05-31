Yılın en dikkat çeken müzik etkinliklerinden biri olarak gösterilen konserde, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ve Orta Doğu'dan binlerce ziyaretçi İstanbul'a akın etti. Saatler öncesinden dolan stadyumda konser heyecanı gün boyu sürdü.

Sahnede Görsel Şölen

Konserine "Father" şarkısıyla başlayan Kanye West, yaklaşık iki saat boyunca özel olarak hazırlanan dünya temalı sahnede performans sergiledi. Güçlü ışık gösterileri ve sahne efektleriyle desteklenen organizasyon, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

West, konser boyunca "Runaway", "Power", "Flashing Lights", "Heartless", "Black Skinhead", "Homecoming" ve "Stronger" gibi kariyerinin en sevilen şarkılarını seslendirdi. Binlerce hayran, sanatçının performansına şarkıları söyleyerek ve dans ederek eşlik etti.

Ünlü İsimler de Konserdeydi

Dev konsere çok sayıda ünlü isim de katıldı. Oyuncular ve sanat dünyasından birçok tanınmış isim tribünlerde yer alırken, etkinlik sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Konser ayrıca YouTube üzerinden canlı yayınlanarak kısa sürede milyonlarca izleyiciye ulaştı.

İstanbul Müzik Tarihine Geçen Gece

Kanye West'in İstanbul konseri, yüksek katılımı ve uluslararası ilgisiyle şehrin son yıllardaki en büyük müzik organizasyonlarından biri olarak öne çıktı. Etkinlik, hem konser deneyimi hem de yarattığı ekonomik ve turistik hareketlilik açısından dikkat çekti.