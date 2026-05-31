Meram Melike Hatun Özel Eğitim Meslek Okulu'nda konaklama ve seyahat hizmetleri, yiyecek-içecek hizmetleri, el sanatları teknolojisi ve tarım alanlarında eğitim gören öğrenciler, teorik ve uygulamalı derslerle mesleki becerilerini geliştiriyor.

Okul Müdürü İsmail Çetin, okulda 83 öğrenciye 32 öğretmen ve yardımcı personelle eğitim verildiğini belirterek, öğrencilerin gelecekte bir meslek sahibi olmaları için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi.

Öğrenciler Stajla İş Hayatına Hazırlanıyor

Çetin, öğrencilerin 10. sınıfta alan seçimi yaptığını, 12. sınıfa kadar aldıkları eğitimlerin ardından işletmelerde staj yaparak iş hayatına hazırlandıklarını ifade etti. Staj sürecinde başarılı olan öğrencilerin mezuniyet sonrasında aynı işletmeler tarafından istihdam edildiğini vurguladı.

Mezunlar Otellerde ve Belediye İşletmelerinde Çalışıyor

Yiyecek-İçecek Hizmetleri Alan Şefi Muammer Arslan ise okuldan mezun olan öğrencilerin bölgedeki 5 yıldızlı otellerde, belediyelere bağlı kafe ve sosyal tesislerde görev aldığını söyledi.

Öğrencilerin gelişim süreçlerinden gurur duyduklarını belirten Arslan, özel gereksinimli bireylerin doğru eğitim ve destekle topluma kazandırılabileceğini ifade etti. Arslan, öğrencilerin okula büyük bir istekle geldiğini ve meslek edinme konusunda önemli başarılar gösterdiğini dile getirdi.

Öğrenciler Hem Öğreniyor Hem Eğleniyor

Okul öğrencilerinden Sevda Gençoğlu da ilk zamanlarda yapamama korkusu yaşadığını ancak zamanla kendisini geliştirdiğini anlattı.

Pasta, börek, çorba ve kurabiye yapmayı öğrendiğini belirten Gençoğlu, okulda her gün yaklaşık 120 kişilik yemek hazırladıklarını söyledi. Pasta yapmayı çok sevdiğini ifade eden Gençoğlu, hem öğrenip hem eğlendiğini, mezun olduktan sonra iş sahibi olacak olmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Özel Eğitimde Mesleki Başarı Örneği

Konya'daki Meram Melike Hatun Özel Eğitim Meslek Okulu, özel gereksinimli öğrencilerin meslek edinerek ekonomik ve sosyal hayata katılımını destekleyen örnek projelerden biri olarak dikkat çekiyor. Okulun sunduğu uygulamalı eğitim modeli sayesinde öğrenciler lise diplomasıyla mezun olurken, iş gücü piyasasında da kendilerine yer bulabiliyor.