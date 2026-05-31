Memişoğlu, ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı ve sigara bırakma polikliniklerinin yaygınlaştırılmasıyla milyonlarca vatandaşa destek verildiğini belirterek, dumansız bir gelecek hedefi için kararlılık mesajı verdi.

4 milyonun üzerinde muayene

Bakan Memişoğlu, sigara bırakma polikliniklerinde bugüne kadar 4 milyonu aşkın muayene gerçekleştirildiğini, ALO 171 hattı üzerinden ise milyonlarca vatandaşa danışmanlık hizmeti sunulduğunu ifade etti.

Açıklamada, yalnızca 2026 yılının ilk aylarında on binlerce vatandaşın sigara bırakma desteğinden faydalandığı, mobil ekipler ve sağlık merkezleri aracılığıyla sahada aktif hizmet verildiği vurgulandı.

Başvurularda dikkat çeken artış

Sigara bırakma polikliniklerine yapılan başvurularda önceki yıla göre ciddi artış yaşandığını belirten Memişoğlu, vatandaşların sağlıklı yaşama yönelmesinin sevindirici olduğunu söyledi.

2026 yılının ilk dört ayında başvuru ve hizmet sayılarında önemli yükselişler kaydedildiği aktarıldı.

“Dumansız Türkiye” hedefi

Paylaşımında “Dumansız bir Türkiye mümkün” mesajını veren Sağlık Bakanı Memişoğlu, tütünle mücadelenin sadece sağlık politikası değil, toplumsal bir dönüşüm olduğunu ifade etti.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Memişoğlu, sigarayı bırakmak isteyen herkesin ALO 171 hattı ve sigara bırakma polikliniklerinden ücretsiz destek alabileceğini hatırlattı.