Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarının yaz aylarında artış gösterdiğini belirterek önemli açıklamalarda bulundu.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; özellikle Karadeniz ile İç Anadolu arasındaki geçiş hattında riskin sürdüğünü ifade eden Eroğlu, kenelerin sıcak havalarla birlikte aktif hale geldiğini söyledi. Hastalığın aşısı ve spesifik tedavisinin bulunmadığını vurgulayan Eroğlu, vatandaşların kene tutunması durumunda vakit kaybetmeden doğru müdahalede bulunması gerektiğini kaydetti.

“TÜRKİYE’DE İLK VAKA TOKAT’TA GÖRÜLDÜ”

KKKA’nın Türkiye’de ilk olarak 2002 yılında görüldüğünü, 2003 yılında ise tanısının konulduğunu ifade eden Ali Eroğlu, hastalığın özellikle belirli bölgelerde yoğunlaştığını anlattı. Eroğlu, “İlk defa Tokat’ta rastlanıyor, daha sonra 22 ilde görülüyor. Özellikle Kuzey Anadolu platosu dediğimiz Karadeniz ile İç Anadolu arasındaki hatta; Bayburt, Gümüşhane, Erzincan, Sivas, Tokat ve Amasya çevresi riskli bölgeler arasında yer alıyor.” dedi.

Sonraki yıllarda vaka görülen il sayısının arttığını kaydeden Eroğlu, “Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu’da da görülmeye başladı. Ancak o ilk 22 il hâlâ riskli grup içinde değerlendiriliyor.” ifadelerini kullandı.

“KKKA’NIN AŞISI VE SPESİFİK İLACI YOK”

Hastalığın belirtilerine ilişkin bilgi veren Eroğlu, KKKA’nın yüksek ateşle başlayıp ölümcül sonuçlara kadar ilerleyebildiğini söyledi. Ali Eroğlu, “Baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, ateş yükselmesi, kusma ve ishal gibi belirtiler görülüyor. Hastalık ilerlediğinde hem hayvanlarda hem insanlarda iç kanamalara, özellikle akciğer kanamalarına neden olabiliyor.” diye konuştu. KKKA’nın henüz kesin tedavisinin bulunmadığını vurgulayan Eroğlu, “Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’nin aşısı yok. Herhangi spesifik bir ilacı da bulunmuyor. Genel destek tedavileri uygulanıyor.” dedi.

