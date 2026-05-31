Sağlıklı yaşamın temel unsurlarından biri olan dengeli beslenmede şeker tüketiminin sınırlandırılması büyük önem taşıyor. Medipol Sağlık Grubu İç Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Türkay Güncü, şekerin yalnızca kilo artışına neden olmadığını, aynı zamanda insülin direnci ve yağlı karaciğer gibi ciddi metabolik hastalıkları da tetiklediğini söyledi.

Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü'nde görev yapan Uzm. Dr. Türkay Güncü, kalori alımı aynı kalsa bile günlük şeker tüketiminin azaltılmasının metabolik sağlık üzerinde hızlı ve olumlu etkiler oluşturduğunu belirtti.

Şeker Kısıtlaması Kilo Vermeden de Fayda Sağlıyor

Şeker tüketiminin azaltılmasının yalnızca kilo kontrolü için değil, metabolik hastalıkların tedavisi açısından da önemli olduğunu vurgulayan Dr. Güncü, obez çocuklarda yapılan araştırmalara dikkat çekti.

Güncü, "Yapılan çalışmalarda sadece 9 gün boyunca kalori kısıtlaması uygulanmadan, özellikle fruktoz tüketiminin azaltılmasıyla trigliserid ve açlık insülin düzeylerinde düşüş gözlendi. Bu durum insülin direncinin azalmasına ve glikoz toleransının iyileşmesine katkı sağladı" dedi.

Uzman isim, bu olumlu gelişmelerin kilo kaybı olmadan gerçekleştiğini belirterek, şekerin metabolik hastalıklar üzerindeki etkisinin yalnızca alınan kalori miktarıyla açıklanamayacağını ifade etti.

Fruktoz Yağlı Karaciğer Riskini Artırıyor

Şekerin özellikle karaciğer sağlığı üzerindeki etkilerine değinen Dr. Güncü, fruktozun karaciğerde yağ üretimini artırdığını söyledi.

"Fruktoz, karaciğerde yağ sentezini artırarak yağlı karaciğer oluşumuna katkıda bulunur. Aynı zamanda insülin direncinin gelişiminde de doğrudan rol oynar" ifadelerini kullanan Güncü, aşırı şeker tüketiminin uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

Metabolik Hastalıklarla Mücadelede Şeker Tüketimi Azaltılmalı

Metabolik sendrom, insülin direnci ve yağlı karaciğer gibi hastalıkların yönetiminde yalnızca kalori kısıtlamasının yeterli olmayabileceğini vurgulayan Dr. Güncü, şeker tüketiminin azaltılmasının etkili bir tedavi yaklaşımı olarak öne çıktığını söyledi.

Uzmanlar, özellikle işlenmiş gıdalar ve şekerli içeceklerde bulunan ilave şekerlerin sınırlandırılmasının, metabolik sağlığın korunmasına önemli katkı sağlayacağını belirtiyor.