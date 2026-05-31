Antalya ile Konya sınırındaki Toros Dağları'nın zirve bölgelerinde yer alan Eğrigöl Yaylası'na, yoğun kar nedeniyle her yıl mayıs ayı ortalarına kadar araçla ulaşım sağlanamıyor. Bu süreçte doğa yürüyüşçüleri ve fotoğrafçılar bölgeye ulaşmak için kilometrelerce yürümek zorunda kalıyor.

Karların çekilmesiyle birlikte açan endemik bitkiler, karlı dağ siluetleriyle birleşerek adeta görsel şölen oluşturdu. Bölgeyi ziyaret eden doğa gezgini Adil Sevimliler, yaylaya ulaşmak için farklı rotalardan uzun yürüyüşler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yüzlerce, binlerce endemik lale gördük. Manzara gerçekten büyüleyiciydi" dedi.

Ancak bölgedeki doğal güzelliklerin yanında çevre sorunları da dikkat çekiyor. Sevimliler, bazı ziyaretçilerin araçlarla çiçekli alanlara girdiğini, mangal yaktığını ve drift yaparak doğaya zarar verdiğini söyledi. Ayrıca çevreye bırakılan çöplerin ve belediye tarafından açılan çöp çukurlarından yayılan atıkların doğayı tehdit ettiğini ifade etti.

Her yıl binlerce doğaseveri ağırlayan Eğrigöl Yaylası'nda uzmanlar ve çevreciler, endemik bitki türlerinin korunması ve bölgenin doğal yapısının bozulmaması için daha sıkı önlemler alınması gerektiğini vurguluyor.