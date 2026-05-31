Adana'da şınavdaki başarısı ile fark edilip, öğretmeni tarafından güreş sporuna yönlendirilen Sümeyye Şaşi (14), Şanlıurfa'da düzenlenen Okullar Arası Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 45 kilogram sol kol kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Şaşi, 'Bu yarışmalarla okulumu ve ilimi en iyi şekilde temsil ettiğime inanıyorum. Bundan sonraki hedefim; milli takıma seçilerek ülkemi temsil etmek ve bayrağımızı dalgalandırmak' dedi.

Yüreğir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Sümeyye Şaşi, ilk yılında Beden Eğitimi Öğretmeni Gökhan Çapar tarafından fiziki yeterlilik testlerinde, şınavdaki başarısı üzerine fark edildi. Öğrencisinde potansiyel gören öğretmeni, Şaşi'yi bilek güreşi sporuna yönlendirdi. Yoğun antrenman sürecinin ardından Adana'da ve bölgede yenilgisiz şampiyonluklar elde eden Şaşi, Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. 28-29 Mart'ta Şanlıurfa'da düzenlenen Okullar Arası Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 45 kilogram sol kol kategorisinde mücadele eden Sümeyye Şaşi, Türkiye şampiyonu oldu. Başarısını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlatan Şaşi, hedefinin ülkesini uluslararası müsabakalarda temsil ederek bayrağını dalgalandırmak olduğunu söyledi.

'ŞAMPİYONLUĞU PEK BEKLEMİYORDUM'

Şaşi, ilk senesinde yoğun çalışmalarının karşılığını aldığını belirterek, 'İlk senemde bu kadar başarı elde edeceğimi açıkçası düşünmüyordum. Türkiye şampiyonluğunu pek beklemiyordum ama yoğun çalışmanın karşılığını aldım. Süreç benim için yoğun ve disiplinli geçti. Önce Adana'da il yarışmalarına katıldım ve iki kolda da birinci oldum. Ardından Osmaniye'de düzenlenen bölge yarışmasında sol kolda yenilgisiz birinci, sağ kolda ise ikinci oldum. Türkiye Şampiyonası'nda ise sol kolda yine yenilgisiz bir şekilde birinci olarak şampiyonluğa ulaştım' dedi.

'BESLENMEME DE DİKKAT ETTİM'

Antrenman sürecini yalnızca okulla sınırlı tutmadığını belirten Sümeyye Şaşi, 'Antrenman sürecinde hem evde hem okulda çalıştım. Evde kendi imkanlarımla, dambıllarla antrenman yaptım. Okulumuzda ise spor salonunda ve bilek güreşi masasında düzenli olarak çalıştık. Beslenmeme de dikkat ettim; asitli içecekler tüketmedim, cips ve benzeri atıştırmalıklardan uzak durdum, daha çok sebze ve meyve ağırlıklı beslendim. Bu spor, çok emek istiyor. Çalışmadan başarı gelmiyor. Ancak karşılığını aldığınızda tüm yorgunluğa değiyor. Özellikle kız sporculara tavsiye ederim; herkes bu sporu yapabilir. Önemli olan kendine inanmak ve düzenli çalışmak' diye konuştu.

'HEDEFİM ÜLKEMİ TEMSİL ETMEK'

Şaşi, 'Bu süreçte beden eğitimi öğretmenlerimiz ve okul idaremiz, bana büyük destek verdi. Yeteneğimi fark ettikten sonra antrenman yapabilmemiz için spor salonunu düzenlediler ve eksikleri tamamladılar. Daha önce bilek güreşi masamız yoktu, onu da temin ettiler. Türkiye Şampiyonası öncesinde şampiyon olacağıma inanıyordum çünkü çok çalışmıştım. Şampiyon olduğumda çok mutlu oldum ve hocam Gökhan'a teşekkür ettim. Bu başarıda onun büyük katkısı var. Bu yarışmalarla okulumu ve ilimi en iyi şekilde temsil ettiğime inanıyorum. Bundan sonraki hedefim; milli takıma seçilerek ülkemi temsil etmek ve bayrağımızı dalgalandırmak' dedi.

'KIZ ÇOCUKLARIMIZ HER ZAMAN ÇOK DEĞERLİ'

Sümeyye'yi keşfeden Beden Eğitimi Öğretmeni Gökhan Çapar ise 'Kız çocuklarımız bizim için her zaman çok değerlidir. Çünkü onlar bizim her şeyimiz. Onların başarabileceğine inandırmak, bu konuda daha iyi yerlere gelebileceklerini, onlara yaşayarak göstermek ve yanlarında olarak bunu ispatlamak bizim için çok güzeldi. Onlara şunu söylemek istiyorum; bırakmasınlar, hocalarıyla ve kendi motivasyonlarıyla ilerlemeye çalışsınlar. Bence en iyi şekilde, en iyi yerlere geleceklerine inanıyorum' diye konuştu.

'TÜM İMKANLARIMIZI SEBERBER ETTİK'

Okul Müdürü Uğur Özen de 'Öğrencilerimizi hem akademik hem de mesleki anlamda yetiştirmenin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif aktivitelerle de gelişimlerini desteklemeyi önemsiyoruz. Bu kapsamda öğrencilerimizin gösterdiği sportif başarıları okul imkanlarımızla destekliyoruz. Bilek güreşi müsabakalarında öğrencilerimizin başarılı olduğunu gördükçe okul olarak tüm imkanlarımızı onlar için seferber ettik. Öğrencilerimizin Türkiye Şampiyonası'nda derece elde etmesi ve birincilik kazanması bizleri gururlandırdı' dedi.