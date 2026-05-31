Akasya Durağı' dizisinde yıllar önce birlikte rol alan Melek Baykal ve Fatih Uçan arasındaki gerilim mahkemede son buldu. Fatih Uçan’ın bir röportajda, Baykal’ın sette rol arkadaşı Zeynep Dörtkardeşler’e tokat attığını iddia etmesi fitili ateşledi.

Melek Baykal Savcılığa Başvurdu

Açıklamaların tamamen asılsız olduğunu belirten usta oyuncu Melek Baykal, avukatı Bilal Küçükşengün aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Hazırlanan dilekçede, Uçan’ın iddialarının Baykal’ın kişilik haklarını zedelediği ve kamuoyu önünde itibar kaybına yol açtığı vurgulandı.

Ayrıca dilekçede, adı geçen diğer oyuncu Zeynep Dörtkardeşler’in de bu iddiaları kesin bir dille yalanladığı belirtilirken; Fatih Uçan’ın Baykal’a yönelik psikolojik şiddet ve ısrarlı takipte bulunduğu öne sürüldü.

Fatih Uçan: "İddialarımın Arkasındayım"

Soruşturma kapsamında ifade veren Fatih Uçan ise geri adım atmadı. Söz konusu olayın çekim esnasında değil, kamera arkasında yaşandığını iddia eden Uçan, Baykal’ın kendisini toplum önünde "yalancı" ve "iftiracı" durumuna düşürdüğünü savunarak karşı dava açacağını belirtti. Tarafların karşılıklı hamleleriyle birlikte, eski rol arkadaşları arasındaki hesaplaşma resmen yargıya taşınmış oldu.