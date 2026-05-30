Kanal D’nin ilgiyle takip edilen dizisi “Uzak Şehir”de Şahin Albora karakterine hayat veren Alper Çankaya, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Başarılı oyuncunun, dizide Pakize karakterini canlandıran rol arkadaşı Yaren Güldiken ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

SETTE BAŞLAYAN YAKINLIK AŞKA DÖNÜŞTÜ

Dizinin çekimleri sırasında yakınlaşan Alper Çankaya ve Yaren Güldiken’in bir süredir birlikte olduğu iddia ediliyordu. İkilinin birlikte çekilen fotoğraflarının ortaya çıkması, ilişkilerini gözler önüne serdi. Sezon arasına giren dizinin ardından tatile çıkan çiftin samimi kareleri sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Öte yandan Alper Çankaya’nın, “Uzak Şehir” dizisinden sezon finaliyle ayrılacağı ve oyuncunun yeni projeler için hazırlık yaptığı konuşuluyor. Başarılı ismin Netflix yapımı “Eve Giden Yol” dizisinin kadrosuna dahil olduğu da kulislerde yer aldı.

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemde olan Çankaya’nın yeni projeleri merakla bekleniyor.