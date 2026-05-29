Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 25-11 önde tamamladı. Sarı-lacivertliler, hücumdaki üstün performansını ikinci çeyrekte de sürdürerek soyunma odasına 64-37'lik avantajla gitti.

Üçüncü periyotta da kontrolü elinde tutan Fenerbahçe Beko, son bölüme 79-56 önde girerken, mücadeleden 96-73 galip ayrılarak yarı final biletini aldı.

Fenerbahçe Beko'da Melih Mahmutoğlu 21 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Horton-Tucker 17, Jantunen ise 14 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi. Ev sahibi Safiport Erokspor'da ise Cornelie'nin 20 ve Love'ın 16 sayılık performansı mağlubiyeti engelleyemedi.

Bu sonuçla play-off çeyrek final serisini geçen Fenerbahçe Beko, yarı finalde Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek.

Maçın periyot skorları:

Periyot: 11-25

Devre: 37-64

Periyot: 56-79

Maç Sonucu: 73-96