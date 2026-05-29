Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun kadro yapılanması için düğmeye basan Galatasaray, yerli rotasyonunu dünya çapında bir yetenekle güçlendirmek için kolları sıvadı. Yabancı kuralını göz önünde bulunduran sarı-kırmızılı yönetim, Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun’u kadrosuna katmak için resmi girişimlere başladı.

Oyuncu Cephesinden Yeşil Işık: "İmzaya Hazır"

Galatasaray kurmayları, genç yıldızın transfer şartlarını masaya yatırmak üzere menajeriyle ilk somut görüşmeyi gerçekleştirdi. Yapılan görüşmeden sarı-kırmızılı camiayı oldukça memnun eden bir sonuç çıktı.

İddialara göre Can Uzun'un menajeri, Galatasaray'ın Eintracht Frankfurt kulübüyle bonservis konusunda el sıkışması halinde, oyuncunun seve seve imza atacağını iletti. 19 yaşındaki milli futbolcunun, Galatasaray’ın gelecek vizyonuna güvendiği ve özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle bu transfere oldukça sıcak baktığı öğrenildi.

Bonservis Bütçesi Göz Kamaştırıyor: 30 Milyon Euro!

Avrupa futbolunun radarında olan Can Uzun'un yükselen performansı, bonservis maliyetini de yukarı çekmiş durumda. Transferi uygun şartlarda bitirmek isteyen Galatasaray yönetimi, Frankfurt'un kapısını çalmaya hazırlanırken finansal formüller üzerinde çalışıyor:

Esnek Ödeme Planı: Bonservis bedelinin uzun vadeli taksitlere yayılması hedefleniyor.

Bonuslar ve Pay: Sözleşmeye başarı bonusları ve sonraki satıştan pay maddesi eklenerek Frankfurt ikna edilmeye çalışılacak.

Gözden Çıkarılan Rakam: Sarı-kırmızılı yönetimin, bu transfer için gerekirse 30 milyon Euro gibi rekor bir bütçeyi gözden çıkardığı iddia ediliyor.

Sezon Performansı

Bu sezon Eintracht Frankfurt formasıyla oldukça istikrarlı ve üretken bir dönem geçiren genç yıldız, çıktığı 28 resmi maçta 10 gol ve 6 asistlik müthiş bir skor katkısı sağlayarak kalitesini bir kez daha kanıtladı.