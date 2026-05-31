Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kadıköy Şubesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan ifadeler kullandı.

Açıklamada, “Kayyum Kemal Kılıçdaroğlu, 13 yıllık Genel Başkanlığı süresince Atatürkçü Düşünce Derneği’ni bir kez bile ziyaret etmemiştir” denildi.

CHP’de son günlerde yaşanan tartışmaların gölgesinde yapılan açıklama, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. ADD Kadıköy Şubesi’nin paylaşımı, parti tabanındaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.