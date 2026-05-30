Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görev başında hayatını kaybeden Astsubay Yusuf Ergün’e Allah’tan rahmet dileyerek ailesine, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı temennisinde bulundu.

Paylaşımında, “Ankara-Niğde Otoyolu’nda meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, silah arkadaşlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullanan Yavaş, şehidin ailesinin acısını paylaştığını belirtti.

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yayımlanan taziye mesajında da, 30 Mayıs 2026 tarihinde şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Yusuf Ergün’e Allah’tan rahmet dilenerek ailesine ve yakınlarına başsağlığı temennisinde bulunuldu.

Şehit Astsubay Yusuf Ergün’ün vefatı, başta silah arkadaşları olmak üzere tüm Türkiye’de büyük üzüntüye neden oldu.

