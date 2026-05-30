Yangın, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı İpek Mahallesi’nde bulunan 9 katlı bir apartmanın 5’inci katındaki dairede meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye Ekipleri Yangını Kısa Sürede Söndürdü

Olay yerine ulaşan ekipler, alevlere hızlı şekilde müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangının diğer dairelere sıçramadan söndürülmesi olası bir faciayı önledi.

Daire Kullanılamaz Hale Geldi

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, alevlerin etkili olduğu dairede büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, yangın sonrası dairenin kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Yangının Nedeni Araştırılıyor

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.