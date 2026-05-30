BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas'ta partisinin il başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Belediye Başkanı Adem Uzun, İl Başkanı Hakan Sezerer ve partililer de katılım gösterdi. Burada konuşan Destici, İslam aleminin bayramını kutladı.

'MİLLET İÇİN DURMAYACAĞIZ'

BBP olarak çalışmaya ve mücadele etmeye devam ettiklerini belirten Destici, 'Durmayacağız. Millet için durmayacağız. Memleket için Nizam-ı Alem için durmayacağız. Şehit Muhsin başkanımızın emanetini ve bize vasiyeti olan milletin muktedir iktidarını gerçekleştirene kadar inşallah çalışmaya devam edeceğiz. Bunu Sivas'ta gerçekleştirdik. İnşallah Türkiye'de de Büyük Birlik bayrağını en yükseğe çekene kadar millete ve Türk İslam coğrafyasına hizmet edene kadar mücadelemize devam edeceğiz' dedi.

'33 YILLIK GEÇMİŞİMİZDE YOLSUZLUK YOK'

BBP'nin tertemiz bir mazisi olduğunu ifade eden Destici, şunları söyledi:

'Partimizin tertemiz bir şehit genel başkanı var. Büyük Birlik Partisi'nin bu 33 yıllık geçmişinde yolsuzluklar yok, hırsızlıklar yok. Gayri ahlakilik yok. Vatanseverlik, milletperverlik, temizlik, dürüstlük, ahlak ve inanç var. Onun için biz 33 yıldır dimdik ayaktayız. Allah'ın izniyle daha güçlü bir şekilde ayakta olacağız ve hareketimizi en yüksek noktalara hep birlikte taşıyacağız. Bizim örnek belediye başkanlarımız var. Sivas ve Şarkışla başta olmak üzere örnek belediyecilik hizmetlerimiz var. Allah'a hamdolsun 20 belediyemizle ilgili herkesin konuştuğu temiz belediyeciliğimiz var. Bu yereldeki başarımız Allah'ın izniyle genel seçimlere mutlaka yansıyacaktır. Büyük Birlik Partisi'nin önümüzdeki genel seçim yükselme ve meclise ciddi bir grupla yer aldığı seçim olacaktır.' (DHA)