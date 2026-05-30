Habertürk Muhabiri Mahir Kılıç’ın haberine göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ankara İl Başkanlığı önünde gerçekleştirdiği mitinge 45 CHP milletvekili katıldı.

Mitinge katılan milletvekilleri arasında Murat Emir, Ali Mahir Başarır, Adnan Beker, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Ali Gökçek, Asu Kaya, Aşkın Genç, Ayça Taşkent ve Barış Karadeniz de yer aldı.

Katılım sağlayan diğer isimler arasında Burhanettin Bulut, Cemal Enginyurt, Ensar Aytekin, Gamze Taşcıer, Gizem Özcan, Gökhan Zeybek, Gökan Zeybek, Veli Ağbaba, Hasan Öztürk ve Melih Meriç bulundu.

Listede ayrıca Metin İlhan, Mustafa Erdem, Sezgin Tanrıkulu, Okan Konuralp, Özgür Karabat, Aliye Timisi Ersever, Suat Özçağdaş, Ulaş Karasu ve Süleyman Bülbül de yer aldı.

Mitinge katılan isimler arasında ayrıca Elvan Işık Gezmiş, Eylem Ertuğrul, Talat Dinçer, Nail Çiler, Umut Akdoğan, Turan Taşkın Özer, Yunus Emre, Zeynel Emre, Seyit Torun, Aylin Yaman, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Tekin Bingöl, Hikmet Yalım Halıcı, Özgür Erdem İncesu ve İsmail Atakan yer aldı.

Miting, Ankara İl Başkanlığı önünde yoğun katılımla gerçekleştirildi.