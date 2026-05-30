Doruk Madencilik işçileri, Ankara'da gerçekleştirdikleri eylemlerin ardından yetkililer tarafından verilen sözlerin tutulmadığını belirterek yeniden harekete geçiyor. İşçiler, haklarının teslim edilmesi ve daha önce verilen taahhütlerin yerine getirilmesi talebiyle 1 Haziran'da yeniden eylem düzenleyecek.

Daha önce Ankara'da seslerini duyurmaya çalışan madenciler, görüşmeler sonucunda taleplerinin karşılanacağı yönünde söz aldıklarını ancak aradan geçen sürede herhangi bir somut adım atılmadığını ifade etti.

Yaşadıkları mağduriyetin devam ettiğini belirten işçiler, yetkililere çağrıda bulunarak verilen sözlerin tutulmasını istedi. İşçiler tarafından yapılan açıklamada, mücadelelerinden vazgeçmeyecekleri vurgulanırken, talepler karşılanıncaya kadar demokratik haklarını kullanmayı sürdürecekleri belirtildi.

1 Haziran'da yeniden bir araya gelecek olan madenciler, hak kayıplarının giderilmesini ve daha önce verilen sözlerin hayata geçirilmesini talep edecek.