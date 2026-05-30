CHP Genel Merkezi'ni dolduran partililer, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel merkeze girişinde güllerle karşılayacak.
Mutlak butlan kararı sonrası yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu için genel merkez önünde hazırlıklar tamamlandı. Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinden otobüslerle Ankara'ya gelen partililer, CHP Genel Merkezi önünde toplanarak Kılıçdaroğlu'nun gelişini bekliyor.
BALKON KONUŞMASI YAPACAK
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, genel merkeze gelişinin ardından otobüsün üzerinden partililere hitap ederek bir balkon konuşması yapması bekleniyor.
Muhabir: Abbas Satır