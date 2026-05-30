Başkent Ankara’da CHP’ye ilişkin gelişmeler siyasi gündemin merkezine oturdu. CHP Genel Merkezi önünde sabah saatlerinden itibaren yoğunluk oluşurken, Türkiye’nin farklı illerinden gelen partililer ve vatandaşlar bölgeye akın etti.



Genel Merkez çevresinde toplanan kalabalığın müzik eşliğinde halaylar çektiği ve çeşitli sloganlar attığı görüldü. Bölgedeki hareketlilik nedeniyle güvenlik önlemleri de artırıldı.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Güvenpark’ta vatandaşlarla bir araya gelmesi beklenirken, CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilecek program da yakından takip ediliyor.

Ankara’da gün boyunca devam edecek programların CHP içindeki son tartışmalar ve siyasi gelişmeler açısından önemli mesajlar içermesi bekleniyor.