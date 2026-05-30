Ankara’da CHP gündeminin ikinci adresi olan Güvenpark’ta hareketlilik sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in vatandaşlara hitap etmesinin beklendiği alanda sabah saatlerinden itibaren toplanan kalabalık giderek artıyor.

Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen vatandaşlar ve partililer, ellerinde pankart ve bayraklarla alanda yerlerini alırken sık sık sloganlar atılıyor. Katılımcılar, Özgür Özel’e destek mesajları vererek birlik ve dayanışma vurgusu yapıyor.

CHP Genel Merkezi önünde yaşanan yoğunluğa benzer bir atmosferin hâkim olduğu Güvenpark’ta, vatandaşların alana girişleri devam ediyor. Gözler şimdi Özgür Özel’in yapacağı konuşmaya çevrilmiş durumda.