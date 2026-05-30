Beyaz Saray Doktoru Sean Barbabella tarafından hazırlanan rapora göre; ABD Başkanı Donald Trump'ın boyu 1.90 metre, ağırlığı da 108 kilogram olarak ölçüldü. Trump'ın dinlenik kalp atış hızı dakikada 73, tansiyonu ise 105/71 mmHg olarak belirtildi. Baş ve boyun muayenesinde, Trump'ın sağ kulağında daha önceki silahlı yaralanmayla uyumlu yara izi bulunduğu, bunun dışında muayenenin normal olduğu aktarıldı.

Kalp yaşı 14 yaş daha genç

Kardiyolojik incelemeler sonucunda kalp veya ana damarlarda herhangi bir yapısal anormallik ya da tıkanıklık bulunmadığı bildirildi. Yapay zeka destekli elektrokardiyogram (EKG) analizi ile Trump'ın kalp yaşının, kronolojik yaşından yaklaşık 14 yaş daha genç olduğunun tahmin edildiği bilgisine de yer verildi. Kapsamlı nörolojik muayeneden geçen Trump'ın bilişsel işlevlerinin normal olduğu ve Montreal Bilişsel Değerlendirme (MoCA) testinden 30 üzerinden 30 tam puan aldığına vurgu yapıldı.

Dermatolojik muayenede, kardiyovasküler koruma amacıyla kullanılan aspirin ve sık tokalaşmaya bağlı olarak ellerinin sırt kısmında hafif morarmalar (ekimoz) saptandığı, bunun iyi huylu ve yaygın bir etki olduğu açıklandı. Herhangi bir şüpheli lezyona ise rastlanmadığı aktarıldı.

Trump'ın, kolesterol kontrolü ve kalp sağlığını korumak amacıyla üç ilaç kullandığı duyuruldu. Raporda ayrıca, Trump'a fiziksel aktiviteyi artırması ve kilo vermeye devam etmesi yönünde tavsiyelerde bulunulduğu bildirildi. Raporun sonuç bölümünde; Trump'ın bilişsel ve fiziksel performansının mükemmel olduğu, günlük programına ve çok sayıdaki üst düzey toplantılarına rağmen 'Başkomutan' ve 'Devlet Başkanı' olarak tüm görevlerini yerine getirmeye fiziksel olarak tam uygun olduğu kaydedildi.

Melih Kiram GEDİK, (DHA) -