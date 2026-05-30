Ankara’da CHP’de yaşanan siyasi hareketlilik sürerken, gözler bir yandan CHP Genel Merkezi’nde yapılacak açıklamalara, diğer yandan ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in konuşma yapacağı Güvenpark’taki programa çevrildi.

Güvenpark’ta öğle saatlerinden itibaren yoğun kalabalık oluşurken, vatandaşların ilgisi CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan üzerinde toplandı. Alana gelen Akdoğan, çok sayıda vatandaş tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.

Vatandaşlar Akdoğan ile fotoğraf çektirmek için sıraya girerken, bazı vatandaşların milletvekiline sarılarak destek mesajları verdiği görüldü. Güvenpark’taki kalabalığın her geçen dakika arttığı gözlenirken, alanda Özgür Özel’e destek sloganları da atılıyor.