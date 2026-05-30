Ankara’da günün en dikkat çeken adreslerinden biri Güvenpark oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in vatandaşlara hitap ettiği programın ardından binlerce kişi Anıtkabir’e doğru yürüyüşe geçti.

Ellerinde Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar, yürüyüş boyunca çeşitli sloganlar attı. Anıtkabir çevresinde oluşan yoğunluk dikkat çekerken, alanda zaman zaman uzun insan kuyrukları oluştu.

Programı takip eden Sonsöz muhabiri Melisa Sapaz’ın vatandaşlarla yaptığı röportajlarda, bazı katılımcıların CHP’deki son gelişmelere ilişkin görüşlerini dile getirdiği görüldü. Röportajlarda bazı vatandaşlar Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkan olmasına karşı olduklarını ifade etti.

Güvenpark’tan başlayan hareketlilik, Anıtkabir’deki yoğun katılımla günün en dikkat çeken siyasi görüntülerinden biri olarak kayda geçti.