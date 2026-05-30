Kurban Bayramı tatilinin sona ermesine kısa süre kala dönüş yoluna çıkan vatandaşlar, Karadeniz Sahil Yolu'nda yoğunluğa neden oldu. Özellikle Ordu'nun Fatsa ilçesindeki Fatsa-Bolaman geçişinde trafik gün boyunca aralıklarla yavaşladı, bazı noktalarda ise durma noktasına geldi.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçiren vatandaşların yaşadıkları şehirlere dönmeye başlamasıyla birlikte Karadeniz Sahil Yolu'nun Fatsa istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik yoğunluğu nedeniyle sürücüler zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik ekipleri güzergâh boyunca denetimlerini sürdürürken, sürücülere hız limitlerine uymaları, emniyet kemeri kullanmaları ve takip mesafesini korumaları yönünde uyarılarda bulundu.

Yetkililer, bayram tatilinin son gününe girilmesiyle birlikte dönüş yoğunluğunun yarın da devam etmesinin beklendiğini belirterek sürücülerden dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.