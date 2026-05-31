CHP’de gözler yarın gerçekleştirilecek Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına çevrildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısıyla toplanacak MYK, saat 11.00’de TBMM’de bir araya gelecek.
Parti kurmaylarının katılımıyla yapılacak toplantıda, CHP’de son günlerde yaşanan gelişmeler ve kurultay sürecinin ele alınması bekleniyor. Kurultaya ilişkin izlenecek yol haritasının da masada olacağı belirtiliyor.
Ankara kulislerinde kritik olarak değerlendirilen toplantının ardından parti yönetiminden açıklama yapılabileceği ifade ediliyor.
