İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun ailesine yaptığı bayram ziyaretinin ardından gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın yasa taslaklarını inceleyeceği yönündeki iddialara sert tepki göstererek, "Bu girişimi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kayyum atama girişimi olarak değerlendiriyorum" dedi.

Sonsöz Gazetesi'nden Sümer Taşkıran'ın haberine göre; İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İstanbul'da tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun annesi Hava İmamoğlu ile babası Hasan İmamoğlu'nu bayram dolayısıyla ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, bayramların ailelerin bir arada olması gereken özel günler olduğunu belirterek, İmamoğlu ailesinin yaşadığı ayrılığın toplum tarafından hissedilmesi gerektiğini söyledi.

Dervişoğlu, "Böyle günlerde insanların evlatlarından ayrı bayram geçirmesinin ne kadar yürek yakıcı olduğunun bilinmesini istiyorum. Burada bulunmamın sebebi İmamoğlu ailesinin yalnız olmadığını göstermektir" ifadelerini kullandı.

Dikkat Çeken Öcalan Çıkışı

Gündemdeki "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında bazı yasal düzenlemelerin yapılacağı yönündeki tartışmalar ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'ın, Abdullah Öcalan'ın yasa taslaklarını inceleyeceğine yönelik açıklamaları da Dervişoğlu'na soruldu.

Konuya sert sözlerle tepki gösteren Dervişoğlu, bir terör hükümlüsünün yasa yapım sürecinde onay makamı gibi gösterilmesinin kabul edilemeyeceğini söyledi.

Meclis'in hiçbir kişi veya yapının vesayeti altına giremeyeceğini ifade eden Dervişoğlu, TBMM'nin şerefini, haysiyetini ve kurumsal itibarını koruyacak güce sahip olduğunu söyledi.

Pervin Buldan'ın açıklamalarını da eleştiren Dervişoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilliği makamında bulunan bir ismin, Meclis'i vesayet altında gösterecek söylemler kullanmaması gerektiğini belirtti.