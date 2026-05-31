CHP'de yaşanan yönetim krizi ve "mutlak butlan" kararı sonrasında yeniden genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu ile mevcut Genel Başkan Özgür Özel arasında grup toplantısı tartışması sürüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanlığı'na gönderdiği yazıda Salı günü CHP Grup Toplantısı'nın yapılmayacağını bildirirken, Özgür Özel ise "Ben CHP Grup Başkanıyım. Salı günü geniş katılımlı grup toplantımızı gerçekleştireceğiz" açıklamasında bulundu.

Bu gelişmeler üzerine gözler TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a çevrildi. Ancak CHP'nin Salı günkü grup toplantısının yapılıp yapılmayacağı konusunda Kurtulmuş'tan henüz herhangi bir açıklama gelmedi.

Siyasi çevrelerde en çok merak edilen konu ise Kurtulmuş'un nasıl bir tutum alacağı. TBMM Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği resmi yazıyı esas alarak grup toplantısına izin vermeyecek mi? Yoksa Özgür Özel'in talebini dikkate alarak toplantının yapılmasının önünü mü açacak?

Tam da bu soruların yanıtının beklendiği bir dönemde Kurtulmuş'un Finlandiya ve İsveç'e gitmesi dikkat çekiyor. Ankara kulislerinde, "Kritik karar öncesi yurt dışı programı tesadüf mü?" sorusu dillendirilmeye başlandı.

HASAN ÖZTÜRKMEN: "GRUP TOPLANTISI KESİNLİKLE YAPILMAYACAK"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kurban Bayramı kapsamında CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği bayramlaşma programında görüştüğümüz CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, grup toplantısı konusunda net konuştu.

Öztürkmen, "Kesinlikle grup toplantısı yapılmayacak" ifadelerini kullanarak Kılıçdaroğlu'nun TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a bu yönde resmi yazı gönderdiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden biri olarak bilinen Öztürkmen'e, "Kemal Kılıçdaroğlu ile Numan Kurtulmuş arasında bu konuda bir görüşme gerçekleşti mi?" sorusunu yönelttik.

Öztürkmen ise, "Bu konuda herhangi bir bilgim yok" yanıtını vermekle yetindi.

GÖZLER SALI GÜNÜNDE

CHP'deki liderlik tartışmasının TBMM çatısı altında nasıl sonuçlanacağı merak edilirken, gözler şimdi hem Numan Kurtulmuş'un tutumuna hem de Salı günü Meclis'te yaşanacak gelişmelere çevrilmiş durumda. Verilecek karar, yalnızca CHP içindeki güç mücadelesini değil, Meclis'teki siyasi dengeleri de doğrudan etkileyecek gibi görünüyor.

