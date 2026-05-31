Uluslararası piyasalarda enerji fiyatlarındaki hareketlilik devam ederken, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyen Brent petrolün varil fiyatında aşağı yönlü bir grafik çiziliyor. Hafta kapanışına doğru yaşanan bu düşüş, iç piyasada da indirim beklentilerini zirveye taşıdı.

Hem Benzin Hem Motorin Düşecek

Akaryakıt sektörü temsilcilerinden edinilen bilgilere göre, petrol fiyatlarındaki gevşeme ve döviz kurundaki yatay seyir, pompa fiyatlarına olumlu yansıyacak. Sektör kaynakları, önümüzdeki günlerde hem benzin hem de motorin (mazot) grubunda fiyat indirimi yapılmasının beklendiğini aktardı.

Sürücüler Gözünü Pompa Fiyatlarına Çevirdi

Son dönemde ardı ardına gelen zamların ardından nefes almak isteyen araç sahipleri, indirim haberini büyük bir merakla bekliyor. Yapılacak indirimin miktarı ve hangi geceden itibaren geçerli olacağı henüz netleşmezken, indirim kararının kısa süre içinde netleşerek tabelalara yansıması öngörülüyor.

Güncel akaryakıt fiyatları, yapılacak resmi açıklamaların ardından indirimli haliyle istasyonlardaki yerini alacak.