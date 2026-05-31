ABD’li yetkililerin Axios’a verdiği bilgilere göre, Beyaz Saray’daki Durum Odası’nda yapılan toplantıda Trump, üzerinde uzlaşı sağlandığı belirtilen taslak metne doğrudan müdahale etti. Trump’ın, anlaşmanın hızlı şekilde sonuçlanmasını istediği ancak uranyum zenginleştirme süreci ve nükleer materyallerin kontrolüne dair hükümlerin güçlendirilmesini talep ettiği öne sürüldü.

Yetkililer, yapılan değişiklik taleplerinin taraflar arasında birkaç gün sürebilecek yeni bir müzakere süreci başlattığını belirtti. İran tarafının ise revize edilen maddelere kısa süre içinde yanıt vermesinin beklendiği ifade edildi.

Öte yandan The New York Times tarafından aktarılan bilgilere göre, Trump yönetimi İran’a daha sert koşullar içeren revize bir taslak gönderdi. Haberde, bazı maddelerin özellikle İran’a ait dondurulmuş varlıklar ve nükleer kısıtlamalar konusunda yeniden düzenlendiği ileri sürüldü.

Trump’ın ayrıca Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına ilişkin ifadelerde değişiklik istediği ve müzakerelerin hızından memnun olmadığı da iddia edildi. ABD Başkanı’nın, İran’ın nükleer silah elde etmemesi gerektiği yönündeki tutumunu ise koruduğu belirtildi.

Trump, Fox News’e yaptığı açıklamada İran ordusuna yönelik operasyonlara değinerek, “ılımlı olmayan unsurların etkisiz hale getirildiğini” savundu ve ABD’nin hedefinin İran’ın nükleer silaha sahip olmaması olduğunu ifade etti.

Müzakere sürecinin önümüzdeki günlerde yoğun diplomasi trafiğiyle devam etmesi bekleniyor. Tarafların revize edilmiş teklif üzerinden yeni bir uzlaşma zemini aradığı değerlendiriliyor.