Kurban Bayramı ziyareti dolayısıyla ailesinin yanına, Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Küçükyayla köyüne giden yazar Ayten Öztürk, dün evlerinin bahçesinde oturduğu sırada dehşeti yaşadı. İddiaya göre, akrabalar arasında yaşanan bir tartışmanın ardından stajyer avukat olduğu öğrenilen yeğeni B.S., yanında getirdiği bıçakla Öztürk’e saldırdı.

Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaralanan Ayten Öztürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Zanlı B.S., saldırının ardından suç aletini Öztürk’ün aracına bırakarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Geniş çaplı bir arama faaliyeti başlatan jandarma ekipleri, şüpheliyi köy yakınlarındaki ormanlık alanda kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Cinayetin nedenine ilişkin resmi soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, iddialar aile içi miras/arazi anlaşmazlığı üzerinde yoğunlaşıyor. Öztürk’ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla adli tıp kurumuna gönderildi.

Ayten Öztürk Kimdir? Hayatı ve Eserleri

İstanbul’da yaşayan ve Türk edebiyatında özellikle toplumsal duyarlılığı yüksek denemeleri, çocuk edebiyatı ve eğitim kitaplarıyla kendine özgü bir yer edinen Ayten Öztürk, 52 yaşındaydı. Hem kurgusal içeriklerinde sergilediği duygusal derinlik hem de okul öncesi eğitim alanındaki akademik çalışmalarıyla tanınıyordu.

Yazarın Öne Çıkan Eserleri:

Canımın Ağrı'sı

Gözlerimde Yağmur Kalbimde Sen Varsın

Kayıp Haritanın Peşinde

Kısacık Aşkın Büyük Esareti

Şiirlerle Matematik

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Ana Dili Etkinlikleri

Çocuk Edebiyatı ve Okul Öncesi Eğitimde Türkçe Dil Etkinlikleri

Ayten Öztürk’ün ani ve trajik vefatı, sosyal medyada ve edebiyat çevrelerinde derin bir üzüntü yarattı. Binlerce okuru ve meslektaşı taziye mesajları yayınlayarak adaletin yerini bulmasını talep etti.