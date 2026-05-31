Ankara’da 30 Mayıs 2026 tarihinde yaşanan art arda elektrik kesintileri ve gerilim dalgalanmaları, kentin altyapısında ciddi bir kırılmaya yol açtı. ASKİ Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre, Altındağ ilçesinde bulunan P10 Pompa İstasyonu’nda meydana gelen enerji arızası, geniş çaplı su kesintilerini beraberinde getirdi.

Yapılan açıklamada arızanın kaynağının doğrudan ASKİ sistemlerinden değil, elektrik şebekesinde yaşanan dalgalanmalardan kaynaklandığı belirtildi. Ancak bu durum, sahadaki hasarın boyutunu küçültmedi. Ekipler gece boyunca kesintisiz çalışarak yalnızca arızayı gidermekle kalmadı, aynı zamanda zarar gören trafo sistemlerini onardı ve yaklaşık 600 metrelik enerji iletim hattını tamamen yeniledi.

31 Mayıs saat 14.45 itibarıyla şebekeye yeniden su verilmeye başlandı. Ancak bu gelişme, krizin tamamen sona erdiği anlamına gelmiyor. ASKİ, suyun depolara ulaşması, şebekenin dolması ve özellikle yüksek kotta yaşayan abonelere ulaşmasının zaman alacağını belirtti. Bu süreçte bazı bölgelerde kesintilerin etkisinin hissedilmeye devam edebileceği ifade ediliyor.

Yapılan açıklamada, yaşanan mağduriyetin farkında olunduğunun altı çizilirken, ekiplerin süreci en hızlı şekilde normale döndürmek için aralıksız çalıştığı belirtildi.