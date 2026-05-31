A Milli Takım'ın Kuzey Makedonya ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Montella, Dünya Kupası'nın tüm futbolcular ve teknik ekip için büyük bir hayal olduğunu belirtti.

Tecrübeli teknik adam, “Dünya Kupası hepimizin çocukluk hayali. Duygusal anlamda da hazırlığımız var. Ancak Türkiye'ye karşı büyük bir sorumluluğumuz bulunuyor. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmekten gurur duyuyoruz ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız” dedi.

A Milli Takım'da Sakatlık Açıklaması

Montella, kamp sürecine ilişkin sağlık durumu değerlendirmelerinde de bulundu. Kerem Aktürkoğlu'nun yaşadığı küçük problemin geride kaldığını ifade eden deneyimli çalıştırıcı, oyuncuyu riske etmek istemediklerini söyledi.

Arda Güler, Kenan Yıldız ve Ferdi Kadıoğlu'nun genel durumlarının iyi olduğunu belirten Montella, Dünya Kupası kadrosu için bazı zorlu kararlar almak zorunda kalacaklarını da dile getirdi.

Kuzey Makedonya ve Venezuela Maçlarının Önemi

Dünya Kupası öncesi hazırlık maçlarının bilinçli şekilde planlandığını belirten Montella, Kuzey Makedonya'nın oyun yapısının Avustralya'ya benzediğini, Venezuela'nın ise Güney Amerika futbol kültürünü temsil ettiğini söyledi.

İtalyan teknik adam, farklı futbol ekollerine karşı oynayarak olası Dünya Kupası rakiplerine karşı takımın hazırlanmasını hedeflediklerini ifade etti.

Montella'nın Dünya Kupası Hedefi: Önce Gruptan Çıkmak

Dünya Kupası'nda adım adım ilerlemeyi hedeflediklerini söyleyen Montella, “Çok büyük hedefleri olan bir insanım. Ancak önce gruptan çıkmayı hedefliyoruz. Sonrasında her maça ayrı odaklanarak ilerlemek istiyoruz. Dünya Kupası'nda futbolun en iyileri yer alıyor ve her an her şey değişebilir” diye konuştu.

Ozan Kabak: 24 Yıl Sonra Dünya Kupası Heyecanı Yaşıyoruz

Milli futbolcu Ozan Kabak ise 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmanın büyük heyecanını yaşadıklarını belirterek, “Bu duygunun tarifi yok. Türkiye'nin en iyi oyuncuları burada. Kim en iyiyse o oynayacak, diğerleri de onu destekleyecek” ifadelerini kullandı.

Kabak ayrıca ilk hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu belirterek, 2002 Dünya Kupası'nda üçüncü olan jenerasyonun kendileri için önemli bir ilham kaynağı olduğunu söyledi.

Deniz Gül: Çok Büyük Hedeflerimiz Var

Genç milli futbolcu Deniz Gül de Dünya Kupası'nda başarılı olmak istediklerini belirterek, “Çok büyük hayallerim ve hedeflerim var. 2002'de doğmamıştım ama o jenerasyonun başarılarını biliyoruz. Umarım biz de aynı başarıyı hatta daha fazlasını elde edebiliriz” dedi.