Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Zeynel Emre, partideki kurultay sürecine ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Olağanüstü kurultay için yarından itibaren resmi adımın atılacağını belirten Emre, delegelerden imza toplama sürecinin başlayacağını duyurdu.

Zeynel Emre, sürecin hızla tamamlanacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Yarın olağanüstü kurultay için delegelerden imza toplamaya başlayacağız. İmzaların çok kısa süre içerisinde toplanacağını göreceksiniz. Hangi delegelerle isteniyorsa onlarla imza toplarız, bu konuda bir sorun yok."

"Mahkeme Kararı Esas Alınacak"

İmza toplama sürecinde hukuki netliğe dikkat çeken Emre, "Mahkeme kararına göre yetkili olan delegelerin imzalarını toplayacağız" diyerek sürecin meşruiyet zemininde ilerleyeceğini belirtti.

Parti Meclisi Toplantısı Neden İptal Edildi?

Eski yönetim içerisinde de seçim eğiliminin güçlü olduğunu ifade eden CHP Sözcüsü, parti içindeki genel havayı şu sözlerle özetledi:

"Eski yönetim içinde de 'Bir an evvel seçime gidilmeli' görüşünü savunan önemli sayıda isim bulunuyor. Bu nedenle Parti Meclisi toplantısı iptal edilmek zorunda kalındı."

CHP’de yarın başlayacak olan imza hareketliliğiyle birlikte, olağanüstü kurultay takviminin ve parti içi dengelerin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.