Konserde Bocelli, kariyerine damga vuran eserlerinin yanı sıra “Vivere”, “Vivo per Lei” ve “Caruso” gibi klasikleşmiş parçaları seslendirdi. Sanatçının performansı, izleyicilere adeta müzikal bir zaman yolculuğu yaşattı.

“Romanza” albümünden seçilen eserlerin ağırlıkta olduğu repertuvar, Bocelli’nin uluslararası müzik kariyerindeki en önemli dönemlerinden birini yeniden sahneye taşıdı.

Kenan Doğulu sahnede Bocelli’ye eşlik etti

Gecenin en özel anlarından biri ise Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Kenan Doğulu’nun sahneye çıkarak Bocelli ile birlikte performans sergilemesi oldu. Doğulu, “Il Mare Calmo Della Sera” şarkısını seslendirerek izleyicilerden büyük alkış aldı.

Konser öncesinde açıklama yapan Doğulu, Bocelli ile aynı sahneyi paylaşmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirterek, bu deneyimi kariyerinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirdi.

Dünya çapında yıldız isimler aynı sahnede

Konserde Bocelli’ye orkestra şefi Marcello Rota, soprano Serena Gamberoni, bariton Roberto De Candi ve Anastasiya Petrysak eşlik etti. Çok sayıda sanatçıyla zenginleşen sahne performansı, klasik müzik severlere görsel ve işitsel bir şölen sundu.

Siyaset ve sanat dünyası konseri takip etti

Yoğun ilgi gören konseri sanat, spor ve siyaset dünyasından birçok isim izledi. Etkinlikte ayrıca Necmeddin Bilal Erdoğan da yer aldı.

“Romanza” albümünün 30 yıllık başarısı

1997 yılında yayımlanan “Romanza” albümü, dünya genelinde 20 milyondan fazla satışa ulaşarak tüm zamanların en çok satan İtalyanca albümü oldu. 20’den fazla ülkede platin ve diamond sertifikaları kazanan albüm, Bocelli’nin uluslararası müzik kariyerinde dönüm noktası kabul ediliyor.

Albüm, yalnızca ticari başarısıyla değil, aynı zamanda Bocelli’nin dünya çapında tanınmasını sağlayan en önemli projelerden biri olarak müzik tarihinde yerini koruyor.