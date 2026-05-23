Karşılaşmanın henüz 1’inci dakikasında Konyaspor tribünlerinin yaktığı meşaleler nedeniyle mücadele kısa süreliğine durdu. İlk dakikalardan itibaren etkili bir oyun ortaya koyan Trabzonspor, 17’nci dakikada öne geçti. Sağ kanattan Pina’nın yaptığı ortaya altıpas içinde iyi yükselen Onuachu’nun vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

Golden sonra baskısını sürdüren Karadeniz ekibi, 18’inci dakikada Zubkov ile ikinci gole çok yaklaştı ancak kaleci Bahadır gole izin vermedi.

İkinci yarıya daha etkili başlayan Konyaspor, 50’nci dakikada eşitliği yakaladı. Bardhi’nin ortasında arka direkte topu kontrol eden Jackson Muleka, şık bir vuruşla skoru 1-1 yaptı.

54’üncü dakikada Konyaspor penaltı kazandı. Ancak 58’inci dakikada topun başına geçen Enis Bardhi’nin kullandığı penaltı direkten döndü. Dönen top sonrası Nagalo’nun kafa vuruşunda ise kaleci Onana kritik bir kurtarış yaptı.

Final maçının kırılma anı 76’ncı dakikada yaşandı. Trabzonspor’un kullandığı köşe vuruşunda Jevtovic’in ceza sahasında topa elle müdahale ettiğini belirleyen hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

79’uncu dakikada penaltıda topun başına geçen Onuachu, hata yapmadı ve takımını yeniden öne geçirdi: 2-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmazken Trabzonspor sahadan 2-1 galip ayrılarak Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine götürdü. Bordo-mavililer böylece sezonu kupayla tamamladı.